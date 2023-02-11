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Union Berlin, deplasmanda Leipzig'i 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü

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Union Berlin, deplasmanda Leipzig'i 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Union Berlin deplasmanda Leipzig'i 2-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Union Berlin deplasmanda Leipzig'i 2-1 yendi.

Leipzig Bundesliga'nın 20. haftasında Union Berlin'i Red Bull Arena'da konuk etti.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Benjamin Henrichs'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Union Berlin ikinci yarıda 61. dakikada Janik Haberer ve 72. dakikada penaltıdan Robin Knoche ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 5. galibiyetini alan Union Berlin puanını 42'ye çıkardı ve lider Bayern Münih'in 1 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Leipzig ise 36 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

Union Berlin Bundesliga Almanya Futbol Spor Haberler

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