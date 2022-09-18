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Union Berlin, Bundesliga'da liderliğini sürdürdü

Spor Haberleri

Union Berlin, Bundesliga'da liderliğini sürdürdü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında Union Berlin, Wolfsburg'u 2-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında Union Berlin, Wolfsburg'u 2-0 yendi.

Namağlup Union Berlin, seyircisi önünde oynadığı maçı Jordan'ın 54 ve Becker'in 77. dakikadaki golleriyle kazandı.

Puanını 17'ye yükselten Union Berlin liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Union Berlin Bundesliga Almanya Futbol Spor Haberler

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