Union Berlin, Bundesliga'da liderliğini sürdürdü
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında Union Berlin, Wolfsburg'u 2-0 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 7. haftasında Union Berlin, Wolfsburg'u 2-0 yendi.
Namağlup Union Berlin, seyircisi önünde oynadığı maçı Jordan'ın 54 ve Becker'in 77. dakikadaki golleriyle kazandı.
Puanını 17'ye yükselten Union Berlin liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor