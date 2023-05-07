Ankara'da düzenlenen 2023 Ünilig Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Yüzme Havuzunda yapılan organizasyona 36 üniversiteden 288 sporcu katıldı.

Organizasyon sonucunda erkek ve kadınlar takım sıralamasında Yeditepe Üniversitesi birinci oldu. Erkeklerde Özyeğin Üniversitesi Takımı, kadınlarda da ODTÜ Takımı ikinci oldu. Üçüncülük sıralamasında ise erkeklerde yine Özyeğin, kadınlarda da Ege Üniversitesi kürsüye çıktı.