ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da tamamlandı
AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.
ERZURUM (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Üniversiteliler Turkcell Kış Spor Oyunları kapsamında dün başlayan şampiyonaya, 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı.
Şampiyonanın son gün yarışları, büyük slalom kategorisinde kadın ve erkek sporcuların katılımıyla tamamlandı.
Müsabakaların son gününde dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler büyük slalom:
1- Uğur Koçak
2- Uras Uçanoğlu
3- Onur Güler
Kadınlar büyük slalom:
1- İrem Gezer
2- Nursu Zişan Bayhan
3- Zehra Gözdenur Genekşe
AA / Yunus Hocaoğlu - Spor