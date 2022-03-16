ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

AA - İsmail Hakkı Demir - Spor
 - Güncelleme:
ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

ERZURUM (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Snowboard Türkiye Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezinde başlayan şampiyonaya 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı. Kadın ve erkekler sporcuların katılımıyla 2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Bugün slalom kategorisindeki yarışlarla başlayan şampiyona yarın gerçekleştirilecek büyük slalom yarışlarıyla tamamlanacak.

AA / İsmail Hakkı Demir - Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Erzurum, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title