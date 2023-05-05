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Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı

Spor Haberleri

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Pisti'nde ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 40 üniversiteden 152 kadın, 266 erkek olmak üzere 418 sporcu katılıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, turnuvanın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, Türkiye'nin güzide üniversitelerini Manisa'daki modern atletizm tesisinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Manisa'daki şampiyona 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

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