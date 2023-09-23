Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde bu yıl Düzce'yi temsil edecek olan ÜNİGEN Düzce Atletik Kadın Basketbol takımı sezon açılışını yaptı.

2023-2024 Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde mücadele edecek ÜNİGEN Düzce Atletik Kadın Basketbol takımı hazırlıklara başladı. Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirilen sezon açılışında konuşan Düzce Atletik Kadın Basketbol Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu "2023-2024 Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi için sezon açılışımızı yaptık. Kurulduğumuz günden bu yana kızlarımız güzel başarıları imza attı. Bu yıl hedefimiz bir üst lige çıkmak, kızlarımız bunun için mücadele edecek, hepsine inanıyor ve güveniyorum. Bu yılda bizleri yalnız bırakmayan destek olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE