Unigen Düzce Atletik, Eveloğ Daçka'yı 60-57 Yenerek Kazandı
Düzce'nin temsilcisi Unigen Düzce Atletik, Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Eveloğ Daçka Şerifalispor'u 60-57 mağlup etti. Maçı Düzce Valisi ve diğer protokol üyeleri de izledi.
57 skorla yendi.
Düzce'nin basketboldaki temsilcisi Unigen Düzce Atletik, Eveloğ Daçka Şerifalispor'u ile Düzce Bahçeşehir Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Unigen Düzce Atletik Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve çok sayıda basketbolsever karşılaşmayı takip etti.
Ev sahibi takım Unigen Düzce Atletik, Eveloğ Daçka Şerifalispor'u 60-57 skorla yendi. - DÜZCE