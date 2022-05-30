ÜNİFEB Mezunlar Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Haberler

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ÜNİFEB Mezunlar Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ÜNİFEB Mezunlar Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Atilla Çevik, yönetim kurulu başkanı seçildi.

ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Atilla Çevik, yönetim kurulu başkanı seçildi.

ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Gündem maddeleriyle toplanan genel kurulda, tek liste olarak seçime gidildi. Üyelerin oylarıyla Atilla Çevik, ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurul sonrası ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Atilla Çevik

Alperen Dedeoğlu

Altay Şimşek

Aslı Çiçek Şahin

Burak Tabak

Cemre Özkan

Çağrı Özmen

Efecan Turanlı

Emin Aykul

Emir Akkaya

Emre Oruç

Emre Paçarız

Emre Tanrıseven

Ferhat Durup

Kaan Göktürk

Oğuz Paşalı

Oflaz Korkmaz

Ömer Yağanoğlu

Yunus Emre Koç

Yusuf Dömekeli - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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