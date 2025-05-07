Unicaja Malaga Dörtlü Finalde Şampiyonluk Peşinde

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İspanyol ekibi Unicaja Malaga, ünvanını korumak için sahneye çıkacak.

Organizasyonun çeyrek final serisinde İtalya'nın Pallacanestro Reggiana takımını 2-0 ile geçen Unicaja Malaga, 9-11 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de Galatasaray'ın yanı sıra AEK ve La Laguna Tenerife ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son 4 takım arasına kalan Unicaja Malaga, organizasyondaki ilk dörtlü final deneyimini 2022-23 sezonunda yaşadı. Söz konusu dönemdeki dörtlü finalin ilk maçında Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'a 69-67 yenilen İspanyol ekibi, üçüncülük maçında da ülkesinin takımlarından La Laguna Tenerife'ye 84-79 mağlup oldu.

Geçen sezonun dörtlü final ilk maçında ise İspanya'dan UCAM Murcia'yı 80-74 yenen Unicaja Malaga, finalde de La Laguna Tenerife'yi 80-75 mağlup ederek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Ligin en iyi hücum yapan takımı

Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en iyi hücum yapan takımı konumunda yer alıyor.

Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi'nde 14 karşılaşmaya çıkan İspanya ekibi, maç başına 94,4 sayı ortalaması yakalayarak bu alanda organizasyonun en iyi takımı olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi gruplarından birinci çıktı

İspanya ekibi, bu sezon mücadele ettiği iki Şampiyonlar Ligi grubunu da en üst sırada tamamladı.

İlk olarak normal sezonda Aliağa Petkimspor, Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin ile B Grubu'nda yer alan Unicaja Malaga, namağlup bir şekilde gruptan lider çıkarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda ise Galatasaray, Litvanya ekibi Rytas Vilnius ve Manisa Basket ile J Grubu'nda mücadele eden İspanya temsilcisi, 5 galibiyetle de bu grubu da en üst sırada tamamladı.

Tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı

Unicaja Malaga, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir kez mağlup oldu.

Son 16 turunda Galatasaray ile J Grubu'nda yer alan Unicaja Malaga, deplasmanda sarı-kırmızılılara 86-84 mağlup olarak bu sezon organizasyondaki tek yenilgisini yaşadı.

Hücum silahı Carter

ABD'li guard Tyson Carter, bu sezon Unicaja Malaga'nın maç başına en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

Carter, bu sezon 14 karşılaşmada 13,3 sayı, 1,8 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı. 27 yaşındaki oyuncu, maç başına yakaladığı 13,9 verimlilik puanıyla da bu alanda takımının en iyi 2. oyuncusu oldu.

Kadrosu

Başantrenör Ibon Navarro yönetimindeki Unicaja Malaga'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Tyson Perez, Jonathan Barreiro, Alberto Diaz, Miguel Martinez, Yankuba Sima, Manuel Trujillo (İspanya), Tyler Kalinoski, Kameron Taylor, Tyson Carter (ABD), Dylan Osetkowski (Almanya) Aleksander Balcerowski (Polonya), Nihad Dedovic (Bosna Hersek), Killian Tillie (Fransa), David Kravish (Bulgaristan), Kendrick Perry (Karadağ), Melvin Ejim (Kanada).