Haberler

UNESCO ve Fas 2030 Vakfı'ndan Spor ve Eğitim İşbirliği Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO ile Fas 2030 Vakfı, 2025-2030 dönemini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, sporu eğitim ve toplumsal katılım aracına dönüştürmeyi hedefliyor. İlk proje, yerel topluluklar için futbol turnuvaları ve kadınlara yönelik etkinlikleri içeriyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Fas 2030 Vakfı, Fas'ın Başkenti Rabat'ta 2025–2030 dönemini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, sporu eğitim, toplumsal katılım ve sosyal uyumun aracı haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, söz konusu işbirliği Fas'ın ev sahipliği yapacağı 2025 Afrika Uluslar Kupası, 2025–2029 yıllarındaki 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası ve 2030 Dünya Kupası öncesinde başlatılan ulusal hazırlık sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Açıklamada UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın, "Fas 2030 Vakfı'yla birlikte sporu eğitim ve kapsayıcılığın itici gücü haline getiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı ve Fas 2030 Vakfı Başkanı Fevzi Lekca da "Kral 6. Muhammed'in vizyonuna uygun olarak bu ortaklık, sporun özellikle futbolun, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal bütünleşme için rolünü güçlendirecektir." dedi.

İşbirliği kapsamındaki ilk proje, UNESCO tarafından finanse edilen "Sahalardan Yerel Alanlara: Spor, Değişimin Motoru" girişimi olacak. Proje; yerel topluluklara yönelik futbol turnuvaları, sporun değerlerini tanıtan ulusal kampanya ve kadınlar ile kız çocuklarına ayrılmış "Spor Yoluyla Eşitlik ve Kalkınma Festivali"ni kapsıyor.

UNESCO, bu çerçevede Fas 2030 Vakfı'na sporu eğitim ve sürdürülebilir kalkınmayla bütünleştiren örnek bir modelin uygulanmasında destek sağlayacak.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.