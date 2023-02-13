Umutla bekleyiş sürüyor! Hataysporlu Atsu'dan hala haber alınamadı
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Ülkemizde meydana gelen ve büyük kayıplara neden olan deprem felaketinde enkaz altında olduğu tahmin edilen Hataysaporlu Christian Atsu'nun son durumu merak ediliyor. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binada yakını olan vatandaşlar ise çaresizce bekleyişlerini sürdürüyor. 250 daireli Rönesans Rezidansın göçüğü altında olduğu düşünülen Atsu'nun kardeşinin ve menajerinin oldukça üzgün olduğu belirtildi.
Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor. 31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu'dan gelecek umutlu haberi bekliyor.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binada yakını olan vatandaşlar ise çaresizce bekleyişlerini sürdürüyor. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor.
31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu'dan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajerinin oldukça üzgün oldukları gözlendi.
Yıldız kanat oyuncusu Christian Atsu ve Hatayspor sportif direktörü Taner Savut, Türkiye'nin orta güneyini ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından 6 Şubat 2023 Pazartesi gününden beri haber alınamıyor.