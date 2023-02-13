Umutla bekleyiş sürüyor! Hataysporlu Atsu'dan hala haber alınamadı

Ülkemizde meydana gelen ve büyük kayıplara neden olan deprem felaketinde enkaz altında olduğu tahmin edilen Hataysaporlu Christian Atsu'nun son durumu merak ediliyor. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binada yakını olan vatandaşlar ise çaresizce bekleyişlerini sürdürüyor. 250 daireli Rönesans Rezidansın göçüğü altında olduğu düşünülen Atsu'nun kardeşinin ve menajerinin oldukça üzgün olduğu belirtildi.