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Umut Ünlü, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler S3 50m serbest finalinde Umut Ünlü, 44.83'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Türk yüzme tarihindeki ilk altın madalya.

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler S3 50m serbest finalinde Umut Ünlü, 44.83'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında milli sporcu Umut Ünlü, erkekler S3 50m serbest finalinde yarıştı. Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 44.83'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Aynı zamanda milli sporcu, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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