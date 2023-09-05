Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu aday kadroya eklendi
UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde sakatlanan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu, A Milli Futbol Takımı'na dahil edildi.
UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan forvet oyuncusu Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu aday kadroya eklendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dahil edildi. Halil, akşam saatlerinde A Milli Takımımızın Riva'daki kampına katılacak" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor