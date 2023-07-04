Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim aradığı forveti Hangikredi Eyüpspor'da buldu. Arama motorlarında ise Umut Nayir hangi takımlarda oynadı? Umut Nayir hangi takımda, hangi mevkii? Umut Nayir kaç yaşında? soruları aratılıyor.

Umut Nayir hangi takımlarda oynadı? Umut Nayir hangi takımda, hangi mevkii? Umut Nayir kaç yaşında? merak ediliyor. Fenerbahçe, Hangikredi Ümraniyespor'da forma giyen Umut Nayir ile anlaşma sağladı. Geçen sezon 17 gol atan milli futbolcu, imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi. Oyuncunun sarı lacivertlilerle 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Peki, Umut Nayir hangi takımlarda oynadı? Umut Nayir hangi takımda, hangi mevkii? Umut Nayir kaç yaşında?

UMUT NAYİR KİMDİR?



Mehmet Umut Nayir (d. 28 Haziran 1993; Kocasinan, Kayseri) Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymektedir.

UMUT NAYİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Umut, futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.

MKE Ankaragücü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giymiştir. 13 Ekim 2012 tarihinde MKE Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda A2 liginde 36 maçta 27 gol atma başarısı göstermiştir.

Osmanlıspor

2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor (kiralık)

2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu.

Göztepe (kiralık)

2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi.

MKE Ankaragücü (kiralık)

2016-2017 sezonunda eski kulübü MKE Ankaragücü kiralık olarak firma giydi.

Beşiktaş

27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Bursaspor (kiralık)

31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. Bursaspor'da 25 Süper Lig maçına çıkan Nayir, bu maçlarda 4 gol attı. 1 Kez de Türkiye Kupasında forma giydi ve bir gol atan Nayir toplamda 26 maçta forma giyip 5 atmıştır.

Hajduk Split (kiralık)

2020-21 sezonunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı. Umut Nayir Hajduk Split'te 17 numaralı formayı giydi.

Millî takım kariyeri

Nayir, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye 23 yaş altı millî takımı temsil etti. Türkiye A millî takımı ile ilk maçına 25 Mart 2023'te Ermenistan'a karşı oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri'nde çıktı.

Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile anlaşma sağlandı. Sarı lacivertliler, milli futbolcu ile son detayları görüşüyor. Milli futbolcu önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak.