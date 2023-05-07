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Umut Nayir'den, Süper Lig'de ilk hat-trick

Umut Nayir'den, Süper Lig'de ilk hat-trick

Spor Haberleri

trick yaparken, bu sezon da 15 gole ulaştı.

trick yaparken, bu sezon da 15 gole ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 7. dakikada öne geçti. Sekidika'nın sol taraftan ceza sahasına çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut, maçtaki ilk golü attı. İstanbul temsilcisi, etkili oyununu sürdürürken, sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sivasspor'un defans oyuncusu Murat Paluli'nin elle oynaması sonrası hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Umut Nayir, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, Umut Nayir bir kez daha sahneye çıktı. Sağ taraftan gelişen atakta Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Muammer'den seken topu Umut, voleyle filelere göndermeyi başardı. Umut, 90+1. dakikada Kayode golünde de asist yaptı.

29 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 27 maçta görev alırken gol sayısını 15'e yükseltti. Öte yandan milli futbolcu bugünkü performansıyla Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Murat Paluli İstanbul Umut Spor Haberler

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