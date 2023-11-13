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Umut Meraş: Rıza hoca takıma bir enerji kattı

Umut Meraş, Rıza Çalımbay'ın takıma enerji kattığını belirtti ve galibiyet serisi yakalamayı umduklarını söyledi. Jokey Gökhan Kocakaya ise Türk jokeyliğinin dönüm noktası olacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, A Milli Takım'ın Almanya maçının hazırlıkları başlayacak ve bazı futbol takımları günü izinli geçirecek. Şahinbey Belediyespor ise Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.