Umut Meraş: Rıza hoca takıma bir enerji kattı
Spor Haberleri
Umut Meraş, Rıza Çalımbay'ın takıma enerji kattığını belirtti ve galibiyet serisi yakalamayı umduklarını söyledi. Jokey Gökhan Kocakaya ise Türk jokeyliğinin dönüm noktası olacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, A Milli Takım'ın Almanya maçının hazırlıkları başlayacak ve bazı futbol takımları günü izinli geçirecek. Şahinbey Belediyespor ise Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu.
Umut Meraş: Rıza hoca takıma bir enerji kattı
"5, 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalarsak başka bir havanın olacağını düşünüyorum"
"Şans geldiği zaman yüzde yüz hazır olacağım"
Jokey Gökhan Kocakaya artık ABD'de at binecek
Gökhan Kocakaya: Türk jokeyliğinin dönüm noktası olacağını düşünüyorum
"Daha önceden almış olduğum bir karardı"
"Önlerinde bir rol model olarak duruyor olacağım"
"Türk yarışçılarının Gökhan Kocakaya'sı oldum"
A MİLLİ TAKIM
16.00 A Milli Takım'da Almanya maçının hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, günü izinli geçirecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip günü izinli olarak geçirecek.
12.30 Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki dev Kartal Heykeli'nin açılışı yapılacak.
AMPUTE'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Şahinbey Belediyespor, akşam saatlerinde yurda dönecek