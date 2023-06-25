Umut Camkıran Almanya'da galip geldi

Ağır sıklette mücadele eden Türk boksör Umut Camkıran, Almanya'da karşılaştığı Kuzey Makedonyalı rakibi Alen Lauirolle'i mağlup etti. Camkıran, böylece kariyerindeki 19. galibiyetini aldı.