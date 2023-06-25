Umut Camkıran Almanya'da galip geldi
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Ağır sıklette mücadele eden Türk boksör Umut Camkıran, Almanya'da karşılaştığı Kuzey Makedonyalı rakibi Alen Lauirolle'i mağlup etti. Camkıran, böylece kariyerindeki 19. galibiyetini aldı.
Ağır sıklette mücadele eden Türk boksör Umut Camkıran, Almanya'da karşılaştığı Kuzey Makedonyalı rakibi Alen Lauirolle'i mağlup etti.
Baden-Württemberg eyaletindeki Argensporthalle'de Schwarzkopf Boxing organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Camkıran, rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenmeyi başardı.
Umut Camkıran, böylece kariyerindeki 19. galibiyetini aldı. Türk boksör, 24 Kasım'da kemer sahibi olabilmek için ringe çıkacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor