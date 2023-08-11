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Umut Bulut, Kayserispor'a karşı alacak davasını kazandı

Spor Haberleri

Futbolcu Umut Bulut, eski kulübü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı. Mahkeme, Kayserispor'un Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin avro ve 545 bin lira ödemesine karar verdi.

Futbolcu Umut Bulut, eski kulübü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'a açtığı alacak davasını kazandı.

Kayseri 6. İş Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Kayserispor'un, eski futbolcusu Umut Bulut'a 1 milyon 161 bin avro ve 545 bin lira ödemesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı ekip ise itiraz ettiği kararı istinafa taşıdı.

Kayseri ekibi ile sözleşmesini 2019'da fesheden Umut Bulut, daha sonra kulüpten alacağı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Umut Bulut Spor Haberler

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