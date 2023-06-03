Umut Bozok: Marek için oynadık

Trabzonsporlu Umut Bozok, Alanyaspor galibiyetiyle ilgili olarak, 'Galibiyet bizim ve Marek için. Bu maçı Marek için oynadık' dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, Süper Lig'in 37'nci haftasında 5-1 galip geldikleri Corendon Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Futbolu bırakan Marek Hamsik için sahaya çıktıklarını söyleyen Bozok, "Galibiyet bizim ve Marek için. Bugün Marek için oynadık. Alanyaspor'un oyun tarzını herkes biliyor, zor bir maçtı. Kırmızı kart görünce tabi ki bizim işimiz kolaylaştı. Bu maçı Marek için oynadık. Büyük kariyere sahip bir oyuncu, ona saygı gösteriyoruz. Ona yeni hayatında başarılar diliyorum" dedi.

- Trabzon