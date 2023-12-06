Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Güneş Holding Çankayaspor'u mağlup etti
Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Güneş Holding Çankayaspor'u 2-1 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Doğu Yılmaz, Çağrıcan Pazarcıklı, Kerem Kalkan
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Emre Kaplan, Yusuf Saitoğlu, Batuhan Arıcı (Dk. 82 Uğur Kaan Yıldız), Muhammed Mert, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 71 Diniyev), Atalay Babacan, Bregu (Dk. 71 Emre Demir), Melih Okutan (Dk. 77 Cavare), Bouali (Dk. 46 Onur Ayık)
Güneş Holding Çankayaspor: Onur Küçük, Batuhan Tunçay, Ada Osman Eseller (Dk. 46 Emirhan Korkmaz), Oğuzhan Erdoğan (Dk. 88 Doğukan Delimehmet), Enes Subaşı, Adnan Emir Koldere, Metehan Mertöz (Dk. 65 Metin Sevinç), Okan Toprak (Dk. 81 Berkay Demir), İsmail Cem Kara, Can Demir Aktav, Mehmet Kaan Türkmen (Dk. 46 Malik Karaahmet)
Goller: Dk. 6 Atalay Babacan, Dk. 76 Onur Ayık (Ümraniyespor), Dk. 79 Emirhan Korkmaz ( Güneş Holding Çankayaspor)
Sarı kart: Dk. 90 Emirhan Korkmaz ( Güneş Holding Çankayaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, TFF 3. Lig temsilcisi Güneş Holding Çankayaspor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Ümraniyespor, kupada 5. tura yükseldi. Güneş Holding Çankayaspor ise organizasyondan elendi.