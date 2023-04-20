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Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er oldu

Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er oldu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiği duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er'in getirildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Mustafa Er'in fotoğrafına yer verilerek, "Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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