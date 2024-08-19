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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer: Maçın başında yedikleri gol oyun düzenimizi bozdu

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Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın başında yedikleri gol ile oyun düzenlerinin bozulduğunu söyledi. Özer, takımın yeni transferlerle oyunlarını geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu İlhan Özer, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın başında yedikleri gol ile oyun düzenlerinin bozulduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Sorumlu İlhan Özer açıklamalarda bulundu. Özer, "Geçen hafta içeride galip gelmiştik. Ligin ilk maçında. İkinci haftada Urfa deplasmanına geldik. Maça iyi hazırlandık ama maçın ilk başında yediğimiz kornerden bir golle ikinci dakika oyun düzenimiz bozuldu. Yeni gelişmekte olan bir takımız. Geçen sene yüzde otuzu kalan bir takım. Yeni transferlerle oyunumuzu geliştirmenin çabasındayız. Bununla birlikte tekrar bireysel bir hatadan maalesef bir gol yedik. İki sıfır geriye düştüğümüzde, ikinci yarı farklı bir sistemle sahaya çıktık. Risk aldık. Onun sonucunda da bir golü bulduk. İki biri yakalamamıza rağmen son dakika yine bir bireysel hatlarda açık bir şekilde kaybettik. Maçın özeti bu" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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