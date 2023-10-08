Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Altay galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, konuk olduğu Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun ilk 3 puanımızı aldık. Bundan önce çıktığımız üç maçta hep gelişen bir Ümraniyespor vardı ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyorduk. Berabere kalabileceğimiz maçlar da oldu. Ama bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. İlk yarıda gol atamadık. İlk gol geldikten sonra takımın üzerinde bir rahatlama oldu tabii ki. Bu da çok normal. Maça baktığımızda kontrol tamamen bizim elimizdeydi. İyi başladık. Ama girdiğimiz pozisyonlar yine gole çeviremedik. Altay'ın hızlı başlangıcından iki tane pozisyon verdik. Geriye düşebilirdik ama ikinci yarıda o ilk gol bulmak bizi bayağı rahatlattı. Altay'ın da eksik kalmasından sonra ikinci ve üçüncü gol geldi. Ümraniyespor'u daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İZMİR