Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Hücumda daha üretken olmalıyız

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor'a 2-1 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, takımın hücum bölgesinde daha üretken olması gerektiğini söyledi. Gürsel, maç sonrası yaptığı açıklamada mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti ve girdikleri pozisyonları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor'a 2-1 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktörü Mustafa Gürsel, takım olarak hücum bölgesinde daha üretken olmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, kendi sahalarında kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti.

"Oyuna baktığımızda mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum." diyen Gürsel, "Gollerin dışında bir pozisyon verdik o da oyuncumuzun ayağı kayması sonucu oldu. Bireysel hatalarımızdan dolayı maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimiz için üzgünüz"

Oyunun bazı dakikalarında ön tarafta kontrolü ele aldıklarını dile getiren Gürsel, "İleride daha üretken olmamız lazım ama santrfor bölgesinde bugün Emre Demir'i oynattık. Emre de aslında merkezde oynuyor. Santrfor bölgesinde oynamayan oyuncularla bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimiz için üzgünüz. Kocaelispor maçında galip gelip bu maçı telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 kazandıkları Ümraniyespor karşılaşmasının haftanın en kritik maçı olduğunu söyledi.

Şanlıurfaspor ve Adanaspor'un galibiyetinin takımı baskıya soktuğunu belirten Koşukavak, "Gündüz seansındaki maçlar bu karşılaşmanın önemi artırdı. Bizim ve Ümraniyespor için önemli bir maçtı. Belki de haftanın en kritik maçlarından biriydi." diye konuştu.

"Son bölümde daha çok savunmaya önem verdik"

Oyunu tamamen kontrol ettiklerini belirten Koşukavak, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Verilere göre de baya ürettik. İlk 20 dakikada öne geçebileceğimiz çok pozisyon bulduk ama bu durum skora yansımadı. İkinci yarıda golü bulduk ama sonrasında yerleşim hatasından golü yedik. Sonra yeniden golü bulabildik. Böyle maçlarda skora oynamak gerekebiliyor çünkü hem biz hem de Ümraniyespor ligin aşağılarında. Son bölümde daha çok savunmaya önem verdik. Bizim için zor bir dönem oluyor. İnşallah ileride daha yukarılara gideriz. Aşağılarda olmak bizi baskıya sokuyor. Bu galibiyet bize nefes aldırdı. Oyunun bazı dakikalarında bazı problemler yaşadık. Bazı taraflarda iyiyiz. İnşallah daha da gelişeceğiz. Ümraniyespor'a da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.