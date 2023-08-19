Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er: Milli takım arasından sonra daha iyi bir Ümraniyespor izleyeceksiniz

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, Göztepe maçının ardından kalitelerini fiziksel anlamda arttırmak istediklerini söyledi ve milli takım arasından sonra daha iyi bir Ümraniyespor izleneceğini belirtti.

Ümraniyespor'un teknik direktörü Mustafa Er, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynadıkları maçın berabere bitmesini adil bir sonuç olarak değerlendirdi.

Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "İkinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz yeni bir takım kuruyoruz ve eksiklerimiz var. Özellikle ön tarafta ciddi fiziksel eksiklerimiz var. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Maçı izleyenlere kaliteli bir karşılaşma izlettik. Göztepe'yi zorladık. Kalitemizi fiziksel anlamda arttırmak istiyoruz. Milli takım arasından sonra çok daha iyi bir Ümraniyespor izleyeceksiniz. Biraz zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ise bu maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

"Ümraniyespor'u bu iyi maç için tebrik etmek istiyorum." diyen Kokovic, "Ümraniyespor, iyi bir takım ve iyi hocaları var. Maçta kontrolü ele aldık ama sakatlıklardan dolayı maç içinde sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü aldığımız oyuncular sisteme daha alışmamıştı. Bu maç için 0-0 adil bir skor. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İzmir'den buraya gelmelerini takdir ediyorum. Umarım haftaya onları mutlu ederiz." diye konuştu.