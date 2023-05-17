Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er: Kazanmamız gereken bir maçı maalesef berabere bitirdik

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Er, şu ifadeleri kullandı:

"Son derece üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçı maalesef berabere bitirdik. Maçın başında ayağımızdaki topu çok basit şekilde rakibe vererek gol yedik. Sonra rakip 10 kişi kaldı ve oyunun kontrolü tamamen bize döndü. Birçok atak geliştirdik, ceza sahasında bitiricilik anlamında problem yaşadık, birçok şut pozisyonu bulduk ama isabetsiz şutlarımız vardı. Bir gol bulduk ama 2-3'ü bulmamız gerekirdi. Bulunduğumuz konum itibarıyla kayıp iki puan olarak bugün karşımıza çıkıyor. Maçta çok tartışmalı hakem kararları var, rakibe verilen penaltı gibi. Çok ciddi anlamda yanlış hakem kararları olduğu söyleniyor. Bugün kayıp 2 puan ve kalan 4 maç var, bir tanesinden oynamadan 3 puan alacağız. Kalan 3 maçı da kazanmaktan başka çaremiz yok. 39 puanla ligi bitirmek zorundayız. 39 yaptıktan sonra diğer rakiplerin aldığı sonuçlara bakacağız. Hala şansımız olduğunu düşünüyoruz."

Mustafa Er, "Geraldo ve Kayode gibi önemli hücum oyuncularınızın ilk 11'de olmamasının sebebi neydi?" sorusuna ise, "Geraldo tamamen taktiksel, Kayode'nin ise sakatlığı vardı, Sivasspor maçından sonra ilk defa dün antrenmana çıktı. Onu 20-25 dakika kullanmak istiyorduk ama rakip 10 kişi kalınca bundan faydalanmak için erken sahaya sürdük." yanıtını verdi.