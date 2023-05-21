Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er'den Özür Dileme Açıklaması

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, MKE Ankaragücü maçında kötü bir oyun sergiledikleri için camialarından özür diledi ve takımda ciddi problemler olduğunu belirtti.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, Ankaragücü maçında yakışmayan bir futbol oynadıklarını aktarırken, "Camiamızdan özür diliyorum. Ciddi problem var bunu kabullenemiyorum. Mücadele etmeden, direnmeden teslim olmak yakışmıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İstanbul temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Son derece üzgünüz, maalesef. Bize yakışmayacak bir oyunla bitirdik. Oyun gücümüzü tamamen içeri katamadık. Sorgulaması gereken bir durum var. Düşme potasındaki bir takım böyle oynamamalı. Süreç içerisinde çok gitgel oldu. Herkesi inandırmak gerekiyor" diye konuştu.

Takımda ciddi problemler olduğuna değinen Er, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süreç içerisinde fesih edip giden, 'sakatım' diye oynamayan futbolcular oldu. Oyuncuları içeri katma anlamında çok problem yaşadık. Bu takım sezon başından beri üst üste kazanmamış, bunu başaramadık. Camiamızdan özür diliyorum. Ciddi problem var, bunu kabullenemiyorum. Mücadele etmeden, direnmeden teslim olmak yakışmıyor. Böyle olmaması gerekiyordu." - İSTANBUL