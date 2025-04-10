Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı'ndan Önemli Açıklamalar

- Bülent Bölükbaşı: "Bazen bir oyuncu çok oyuncu"

ANKARA - Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Bazen bir oyuncu çok oyuncu. Gençlerbirliği gibi bir takıma karşı bir oyuncu eksik olunca, bir oyuncu çok oyuncu oluyor işte" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Bizim için kabul etmekte zorlandığımız bir maç. Kaybı kabul etmekte zorlandığım bir maç. Kırmızı karta kadar oynayan, galibiyeti isteyen bir takımdık ama kırmızı takımdan sonra her şey değişti. Bazen bir oyuncu çok oyuncu. Gençlerbirliği gibi bir takıma karşı bir oyuncu eksik olunca, bir oyuncu çok oyuncu oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Şampiyonluk yolunda Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum" diye konuştu.