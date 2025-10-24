Haberler

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı'ndan Açıklamalar

Güncelleme:
Ümraniyespor, Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildi. Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı, takımın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bireysel hataların mağlubiyete etkisini vurguladı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Erzurumspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Açıkçası çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Kaybettiğimiz maçlar var, kaybettiğimiz oyuncular var. Kırmızı kart cezası nedeniyle oynatamadığımız isimler de oldu. Zaten kadromuz dar, bayağı bir dar. Böyle bir kadro yapısında oyuncu kaybetmek bize gerçekten pahalıya mal oluyor. Bugün de aslında oyun bizden çok uzak değildi ama maalesef kendi hatalarımızdan, bireysel hatalardan yediğimiz goller bizi yıktı. Direncimiz düşük, bunu artırmamız lazım. Erzurumspor bizden daha iyi oynadı, daha istekli, daha arzulu bir takım görüntüsü verdiler. Kazanmayı bizden daha çok istediler ve kazandılar" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
