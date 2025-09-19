Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı: "Konsantrasyon Eksiğimiz Var"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Iğdır FK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Çözemediğimiz bir konsantrasyon eksiğimiz var. En kısa zamanda çözüp yukarılara çıkmaya çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, açıklamalarda bulundu. Bölükbaşı, "Bütün oyuncularımın eforundan, mücadelesinden çok memnunum. Şanssız bir golle mağlup olduk. Oyunun geneline baktığımız zaman iyi oynadığımız anlar, pozisyonlarımız var. Çözemediğimiz bir konsantrasyon eksiğimiz var. Geçen sene çok iyi yaptığımız işleri bu sene biraz yapmakta zorlanıyoruz. Fakat kaybedecek çok zaman yok. Lig devam ediyor, maçlar çok çabuk geliyor. En kısa sürede çözüp yukarılara çıkmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL