Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı: "Konsantrasyon Eksiğimiz Var"

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın konsantrasyon eksikliğini vurguladı ve en kısa sürede çözüm bulacaklarını belirtti.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Iğdır FK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Çözemediğimiz bir konsantrasyon eksiğimiz var. En kısa zamanda çözüp yukarılara çıkmaya çalışacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, açıklamalarda bulundu. Bölükbaşı, "Bütün oyuncularımın eforundan, mücadelesinden çok memnunum. Şanssız bir golle mağlup olduk. Oyunun geneline baktığımız zaman iyi oynadığımız anlar, pozisyonlarımız var. Çözemediğimiz bir konsantrasyon eksiğimiz var. Geçen sene çok iyi yaptığımız işleri bu sene biraz yapmakta zorlanıyoruz. Fakat kaybedecek çok zaman yok. Lig devam ediyor, maçlar çok çabuk geliyor. En kısa sürede çözüp yukarılara çıkmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

