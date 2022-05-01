Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi...
AA - Hilmi Sever - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 4-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
AA / Hilmi Sever - Spor