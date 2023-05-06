Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde geride kalan 30 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, topladığı 23 puanla sezona devam edemeyen Atakaş Hatayspor'un bir sıra üzerinde 18. durumda bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı 4-2'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, yeni hocası Mustafa Er yönetiminde çıktığı 2 maçta önce sahasında Beşiktaş'a 2-0, ardından deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki son 4 maçından puansız ayrıldı.

Ümraniyespor'da bu maç öncesinde Serkan Göksu, Isaac Sackey, Antonio Mrsic, Valentin Gheorghe ve Kartal Kayra Yılmaz sarı kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki takımın ligin ilk yarısında Sivas'taki mücadelesi, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.