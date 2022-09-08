Ümraniyespor, Strahil Popov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Strahil Popov'u kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Strahil Popov'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Popov'a 'Hoş geldin.' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bulgar savunma oyuncusu, Türkiye'de daha önce Eyüpspor'un yanı sıra Hatayspor ve Kasımpaşa'da da forma giydi. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay Eyüpspor Spor Haberler

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