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Ümraniyespor, Strahil Popov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Ümraniyespor, Strahil Popov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Strahil Popov'u kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Strahil Popov'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 32 yaşındaki sağ bek oyuncusu Strahil Popov'u 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Popov'a 'Hoş geldin.' diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bulgar savunma oyuncusu, Türkiye'de daha önce Eyüpspor'un yanı sıra Hatayspor ve Kasımpaşa'da da forma giydi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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