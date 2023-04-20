Ümraniyespor skoru koruyamıyor

Topladığı 23 puanla ligde 18. sırada bulunan HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon çıktığı 8 lig maçında öne geçmesine karşın galibiyet alamadı.

Topladığı 23 puanla ligde 18. sırada bulunan HangiKredi Ümraniyespor, bu sezon çıktığı 8 lig maçında öne geçmesine karşın galibiyet alamadı.

Son oynadığı lig maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Umut Nayir'in penaltı golüyle VavaCars Fatih Karagümrük karşısında öne geçmesine karşın sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı takım, bu sezon önde götürdüğü 8 maçın 4'ünü kaybederken, 4 maçta ise berabere kaldı.

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 geriden gelip 3-2 öne geçen Ümraniyespor, son dakikada yediği golle sahadan 3-3 berabere ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında Yukatel Kayserispor ile iç sahada, Demir Grup Sivasspor ile de deplasmanda oynadığı maçlarda öne geçmesine karşın maçlar 2-2 berabere bitti.

Sezonun ikinci yarısında üst üste çıktığı Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray deplasmanlarından 3-2'lik yenilgiler yaşayan İstanbul ekibi, bu 2 maçta da rakipleri karşısında öne geçmişti. Antalyaspor'a karşı 1-0 önde götürdüğü maçtan puansız ayrılan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray deplasmanında da 2 kez öne geçmesine karşın mücadeleyi kaybetti.

27. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor karşısında 90. dakikaya 2-1 önde girmesine karşın, son dakika golüyle 1 puan alan Ümraniyespor'da, bu seri VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde de devam etti.

Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahasında 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı maçta da Umut Nayir'in penaltı golüyle skor üstünlüğünü ele almasına karşın 4-2 kaybetti.

Son oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından, takımın 3 sezondur başında olan teknik direktör Recep Uçar'la da yollar ayrıldı.

İkinci yarıda tek galibiyeti Trabzonspor karşısında

Sezonun ikinci yarısında oynadığı bütün maçlarda gol atan HangiKredi Ümraniyespor, buna karşın tek galibiyetini Trabzonspor deplasmanında aldı.

İkinci yarının ilk maçında Fenerbahçe'ye evinde 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, ardından üst üste Antalyaspor ve Galatasaray deplasmanlarından 3-2'lik yenilgilerle ayrıldı.

Adana Demirspor karşısında son dakikada 1 puanı kurtaran Ümraniyespor, bir sonraki maçında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

25. haftada Gaziantep FK karşısındaki 3-0'lık hükmen galibiyetin ardından deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1, ardından iç sahada Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, son 2 lig maçında ise Yukatel Kayserispor'a 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e de 4-2 mağlup oldu.

Ligin ikinci yarısında sahaya çıktığı 9 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan Ümraniyespor, kalesinde ise 20 gol gördü.