Ümraniyespor, Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü maçın başında Engjell Hoti attı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniye Spor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Ömer Lütfü Aydın, Tuncay Ercan

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Andrej Djokanovic, Tomislav Glumac, Toheeb Kosoko (Muhammet Karasu dk. 80), Yusuf Saitoğlu, Engjell Hoti, Atalay Babacan (Kubilay Aktaş dk. 90+3), Emre Kaplan, Talha Bartu Özdemir (Yunus Emre Yılmaz dk. 89), Barış Ekincier, Batuhan Çelik (Burak Öksüz dk. 90+3)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Efe Anaç, Yusuf Kocatürk, Servet Berat Fidan

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Kamil Fidan dk. 72), Avramovski (Benjamin Mbunga-Kimpioka dk. 46), Charisis (Özkan Yiğiter dk. 88), Luan, Cihat Çelik (Valon Ethemi dk. 80), Aly Malle (Aliou Badji dk. 46), Bekir Böke

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Yusuf Kefkir, Kerem Atakan Kesgin, Mert Çelik

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Engjell Hoti (dk. 2) (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Bekir Böke (dk. 40), Appindangoye (dk. 90) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Yusuf Saitoğlu (Ümraniyespor), Murat Paluli, Ali Şaşal Vural (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
