Ümraniyespor Sezona 3 Puanla Başladı

Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Manisa FK'yı 2-1 mağlup ederek aldıkları üç puanla mutlu olduklarını ifade etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Mahir, hakem kararlarından ve takımının sezon başı kamp dönemindeki hazırlıklarından bahsetti.

Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK'yı 2-1 mağlup ederek üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, "Gerçekten oyunu domine ettiğimiz bir maç geçiriyorduk. Ta ki sayısal eşitsizlik oluşana kadar. Hakem kararları ile ilgili konuşmak istemiyorum. Art niyet kısmına pek inanan bir insan değilim. Rakibin aksiyonları ile bizim aksiyonlarımızda verilen kararlar beni buna itiyor. Sezon başı çok güçlü bir kamp dönemi geçirdik. Bu kamp döneminde eksik kalacağımız durumları da değerlendirdik. Transfer yasağımız var. Her oyuncumuzu en az iki mevkide oynayacak şekilde hazırladık. İlk haftada üç puan aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
