Ümraniyespor, Sarıyer'e 3-1 Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sarıyer ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-1 kaybetti. Sarıyer'in gollerini Malaly Dembele atarken, Ümraniyespor'un tek golü Benny'den geldi. Maçta Benny, 45+2. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Stat: Ümraniye

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kurtuluş Aslan, Haydar Avcı

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Yusuf Kocatürk (Yunus Emre Yılmaz dk. 78), Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım, Andrej Djokanovic, Serkan Göksu, Barış Ekincier (Toheeb Kosoko dk. 78), Engjell Hoti, Talha Bartu Özdemir (Cebio Soukou dk. 46), Batuhan Çelik (Atalay Babacan dk. 46), Benny

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Saitoğlu, Servet Berat Fidan, Muhammet Karasu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Sarıyer: Alperen Uysal, Papy Djilobodji, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 85), Metehan Mert, Malaly Dembele, Julien Anziani (Ozan Sol dk. 78), Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 85), Moustapha Camara (Muhammet Mert dk. 78), Khouma Babacar (Axel Urie dk. 69), Hasan Emre Yeşilyurt

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Fethi Özer, Anıl Koç, Muhammet Ali Özbaskıcı

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Benny (dk. 43) (Ümraniyespor), Malaly Dembele (dk. 30 pen. ve 60),

Kırmızı kart: Benny (dk. 45+2) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım (Ümraniyespor), Berkay Aydoğmuş, Ömer Bayram, Axel Urie (Sarıyer) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
