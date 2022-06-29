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Ümraniyespor, Rumen futbolcu Valentin Gheorghe'yi transfer etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Ümraniyespor, Rumen futbolcu Valentin Gheorghe'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Rumen futbolcu Valentin Gheorghe'yi kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Rumen futbolcu Valentin Gheorghe'yi kadrosuna dahil etti.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rumen ekibi FCSB'de forma giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Valentin Gheorghe'nin satın alma opsiyonlu olarak 1 yıl kiralandığı bildirildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

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