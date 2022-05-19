Ümraniyespor, Recep Uçar ile sözleşme uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniyespor, Recep Uçar ile sözleşme uzattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Recep Uçar ile sözleşme uzattı

Ümraniyespor, takımın Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Recep Uçar ile yeni sözleşme imzaladı.

Ümraniyespor, takımın Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Recep Uçar ile yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, yeni sezonda da takımı Recep Uçar'a emanet etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile 2022/23 sezonu için anlaşma sağladı" denildi.

Recep Uçar bu sezon Ümraniyespor ile çıktığı 35 maçta 20 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken, 7 kez de berabere kaldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title