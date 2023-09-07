Ümraniyespor, Mustafa Gürsel'i teknik direktör olarak atadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'in getirildiğini duyurdu. Mustafa Gürsel, oyuncularla bir araya gelerek başarıya yürümek için çalışacaklarını belirtti. Kulübün sportif direktörlük görevine ise İbrahim Dağaşan getirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Gürsel, düzenlenen törenle sözleşmeyi imzaladı.

Oyuncularla bir araya gelen Mustafa Gürsel, "Bugün futbolcularımızla en iyisini ortaya koymak için buradayız. İyi bir çalışma ortamı yaratacak ve ekip çalışmasıyla başarıya yürüyeceğiz. Hepimiz verimimizi artıracağız. Çıtamızı yukarı çıkardıkça hep birlikte başardığımıza şahit olacağız. Güzel bir sezon geçirmemiz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulübün sportif direktörlük görevine de İbrahim Dağaşan getirildi.

Ümraniyespor, geçen günlerde teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.