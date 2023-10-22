Ümraniyespor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçta Ümraniyespor'un gollerini Popov, Bregu ve Klonaridis kaydederken, Manisa FK'nın gollerini Tugay Kaçar ve Lima attı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Seyfettin Ünal, Emre Doğu
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu (Dk. 77 Uğur Kaan Yıldız), Diniyev, Onur Ayık (Dk. 77 İlhami Siraçhan Nas), Muhammed Mert (Dk. 82 Emre Demir), Bregu (Dk. 82 Cofie), Saponjic (Dk. 30 Klonaridis)
Manisa FK: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ayberk Karapo (Dk. 62 Bedirhan Altunbaş), Domgjonas (Dk. 46 Graovac), Kaan Kanak, Gakpa, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Burak Altıparmak (Dk. 46 Tugay Kaçar), Korenica (Dk. 46 Topalli), Frei, Lima
Goller: Dk. 13 Popov, Dk. 59 (penaltıdan) Bregu, Dk. 90+8 Klonaridis (Ümraniyespor), Dk. 47 Tugay Kaçar, Dk. 90+2 Lima ( Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 3 Lima, Dk. 31 Domgjonas, Dk. 58 Kaan Kanak, Dk. 64 Frei ( Manisa FK), Dk. 17 Cavare, Dk. 23 Saponjic, Dk. 58 Abdulsamed Damlu, Dk. 58 Onur Ayık (Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.