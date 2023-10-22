Haberler ›› Spor ›› Ümraniyespor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti

Ümraniyespor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçta Ümraniyespor'un gollerini Popov, Bregu ve Klonaridis kaydederken, Manisa FK'nın gollerini Tugay Kaçar ve Lima attı.