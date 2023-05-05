Ümraniyespor: "Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun...

Ümraniyespor: "Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun en önemli müsabakalarından biri olan Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir"