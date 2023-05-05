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Ümraniyespor: 'Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun...

Ümraniyespor: "Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun...

Spor Haberleri

Ümraniyespor: "Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun en önemli müsabakalarından biri olan Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir"

Ümraniyespor: " Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun en önemli müsabakalarından biri olan Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Burak Şeker Sivasspor Spor Haberler

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