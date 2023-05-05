Ümraniyespor: "Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun...
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Ümraniyespor: "Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun en önemli müsabakalarından biri olan Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir"
Ümraniyespor: " Kayserispor'a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker'in, bizim adımıza sezonun en önemli müsabakalarından biri olan Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor