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Ümraniyespor, Geraldo ile Yollarını Ayırdı

Ümraniyespor, Geraldo ile Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Ümraniyespor, Angolalı oyuncusu Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Geraldo, takımıyla Spor Toto Süper Lig'de 29 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Ümraniyespor, Angolalı oyuncusu Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

2022-2023 sezonu başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Geraldo, Ümraniyespor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 29 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Kırmızı-beyazlı kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü İstanbul Spor Haberler

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