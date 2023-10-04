Ümraniyespor, genç futbolcuların gelişimine yönelik 'Aile Okulu' projesini başlattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, çocuk ve genç futbolcuların gelişimine yönelik olan "Aile Okulu" projesini başlattığını duyurdu.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje doğrultusunda altyapıda oynayan genç futbolcuların ailelerine seminerler verilerek futbolcuların gelişiminde, ebeveynlerin ve ailelerin önemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Kulübümüzün yeni, çocuk ve genç futbolcu vizyonu doğrultusunda 'Önce Çocuk' diyerek ilk etapta 100 aile ile 'Aile Okulu' organizasyonumuzu başlattık. Ümraniye Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı, TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Koordinatörlüğü'nün katkılarıyla seminerimizi gerçekleştirdik. Katkıları ve katılımlarından dolayı Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a, Kulüp Başkanımız Ömür Aydın'a, Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Özcan Kaya'ya, aile okulu projemizin üyesi sevgili anne-babalara ve antrenörlerimize teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.