Ümraniyespor, Faslı oyuncu Ayman Bouali ile anlaşma sağladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayman Bouali ile 1+1 yıllık anlaşma yaparak renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayman Bouali ile anlaşmaya vardı.
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah'dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali'yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor