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Ümraniyespor, Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçta Ümraniyespor'dan Atalay Babacan kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.

Hakemler: Ozan Ergün, Sabri Öğe, Ferhat Çakar

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Popov (Onur Ayık dk. 76), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Hasan Ayaroğlu dk. 62), Atalay Babacan, Muhammed Mert (Titebah dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, İlhami Siraçhan Nas (Diniyev dk. 62), Tiago Çukur (Emrecan Bulut dk. 46)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Melih Okutan, Emre Demir, Batuhan Arıcı

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 82), Robin Yalçın (Tugay Kacar dk. 83), Fredy, Recep Niyaz (Samu Saiz dk. 55), Regattin (Ahmed Kutucu dk. 55), Ampem, Bruno (Thuram dk. 70)

Yedekler: Birkan Tetik, Uğur Demirok, Taşkın İlter, Seslar, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Emrecan Bulut (dk. 52) (Ümraniyespor), Caner Erkin (dk. 58), Samu Saiz (dk. 69), Ahmed Kutucu (dk. 90+4) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Atalay Babacan (dk. 32) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Glumac, Muhammed Mert, Emre Kaplan, Emrecan Bulut (Ümraniyespor), Caner Erkin, Tugay Kacar, Ampem (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atalay Babacan Eyüpspor Trendyol Spor Güncel Haberler

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