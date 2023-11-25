Ümraniyespor, evinde Boluspor'a mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Serkan Göksu ve Moussiti-Oko'nun attığı gollerle Boluspor galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
23. dakikada sağ taraftan Popov'un ortasına ceza sahası içi sağ çaprazından iyi yükselen Serkan Göksu'nun kafa vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.
35. dakikada rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazından kaleyi yoklayan Bettaieb'in sert şutunda kaleci Abdülsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Berk Yıldız'ın şutunda kaleci Abdülsamed topu çeldi. Dönen topa Bettaieb'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
56. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Glumac, topu kale önündeki Serkan Göksu'ya aktardı. Serkan Göksu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
73. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada arka direkte kaleci Abdülsamed topu sektirdi. Boşta kalan topla buluşan Moussiti-Oko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Hakemler: Ali Özer, Egemen Savran, Azad İlhan
Ümraniyespor: Abdülsamed Damlu, Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Cofie (Siraçhan Nas dk. 84), Serkan Göksu (Muhammed Mert dk. 72), Diniyev, Onur Ayık (Uğur Kaan Yıldız dk. 84), Bregu (Bouali dk. 84), Emre Demir (Melih Okutan dk. 72)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Atalay Babacan, Batuhan Avcı, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Landel (Kayamba dk. 80), Oğuz Kağan Güçtekin, Ercan Coşkun, Diarrasassouba (Safa Kınalı dk. 65), Berk Yıldız (Moussiti-Oko dk. 65), Bettaieb (Furkan Demir dk. 80)
Yedekler: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Mustafa Şengül, Batuhan İşçiler, Kerem Paykoç, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Serkan Göksu (dk. 56) (Ümraniyespor), Bettaieb (dk. 52), Moussiti-Oko (dk. 73) (Boluspor)
Sarı kartlar: Cavare (Ümraniyespor), Diarrasassouba, Bettaieb, Çağlar Akbaba, Safa Kınalı (Boluspor) - İSTANBUL