Ümraniyespor, Esenler Erokspor'a 2-0 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Golleri Mikail Okyar ve Berat Luş kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Berkay Erdemir, Uğur Sarı, Haydar Avcı

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Emre Kaplan, Glumac, Burak Öksüz (Talha Bartu Özdemir dk. 46), Serkan Göksu (Batuhan Çelik dk. 46), Atalay Babacan, Cebio Soukou (Yusuf Deniz Şaş dk. 83), Ali Turap Bülbül, Benny, Jurgen Bardhi, Engjell Hoti (Barış Ekincier dk. 60)

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Dimitri Cavare, Francis Nzaba, Enes Alıç (Yunus Emre Gedik dk. 69), Mikail Okyar, Tugay Kacar (Recep Niyaz dk. 80), Amilton, Guelor Kanga (Alper Karaman dk. 69), Berat Luş (Mame Mor Faye dk. 69), Olarenwaju Kayode (Hamza Catakovic dk. 80)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Mikail Okyar (dk. 5), Berat Luş (dk. 53) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Serkan Göksu, Burak Öksüz, Benny (Ümraniyespor), Amilton, Muhammed Birkan Tetik (Esenler Erokspor) - İSTANBUL

