Ümraniyespor, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti. Maçta goller Emre Demir ve İlhami Siraçhan Nas tarafından atıldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe
Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Titebah (Dk. 65 Muhammed Mert), Cavare, Mustafa Eser, Emre Kaplan, Serkan Göksu, Cofie (Dk. 85 Diniyev), Emre Demir (Dk. 69 İlhami Siraçhan Nas), Tiago Çukur, Emrecan Bulut (Dk. 86 Bouali)
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Gürkan Varlık (Dk. 46 Celal Hanalp), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Ufuk Budak, Özgür Sert (Dk. 57 Furkan Özhan), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 73 Alican Özfesli), Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 58 Süleyman Koç)
Goller: Dk. 55 Emre Demir, Dk. 89 İlhami Siraçhan Nas (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Emre Demir, Dk. 85 Emre Kaplan (Ümraniyespor)
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti.